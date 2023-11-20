بسبب العدوان على غزة، البطالة في الكيان الإسرائيلي تقفز بـ 3 أضعاف

قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في الكيان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 10 % في أكتوبر، بعد عدوان الاحتلال على غزة ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون بالقرب من غلاف غزة.

معدل البطالة الرئيسي في الكيان الإسرائيلي

واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 % الشهر الماضي، ولكن عند الأخذ في الاعتبار ما يتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6 % في أكتوبر حيث كان 428400 شخص عاطل عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الحدودية الإسرائيلية.

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وفي أعقاب الهجوم، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف مستوطن إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

علم إسرائيل، فيتو

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 % من 61.1 %.

إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبًا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيًا.

وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميل) من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3 بالمئة من 66.9 % في سبتمبر.

وقد عزز معدل البطالة المنخفض في الكيان الإسرائيلي النمو الاقتصادي، ولكن مع إجازات الكثير من الأشخاص أو فقدان وظائفهم، وتشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع، ما سيخفض النمو في 2023 بأقل من المتوقع عند 2.3 %.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو اقتصاد الكيان بنحو 3.1 % في 2023.