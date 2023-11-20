الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أفضل 12 سيارة أوروبية في السوق المصري خلال 10 أشهر

سيارات مرسيدس،فيتو
سيارات مرسيدس،فيتو

سيارات مرسيدس، أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي عدد السيارات الأوروبية التي تم ترخيصها وحققت مبيعات كبيرة خلال في مصر عن تفاصيل جديدة بخصوص  بداية من شهر يناير حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، لعام  2023.

ترتيب مبيعات سيارات أوروبية في مصر
 

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، ترتيب مبيعات الشركات الاوروبية في مصر خلال  10 شهور حسب الشركات كالتالي:
1- مرسيدس 4688 سيارة.
2- سكودا 3908 سيارات.
3- رينو 3862 سيارة.
4- فولكس فاجن 3015 سيارة.
5- BMW بعدد 2296 سيارة.
6- سيتروين 1635 سيارة.
7- أوبل 1459 سيارة.
8- أودي 1380 سيارة.
9- بيجو 998 سيارة.
10- سيات 810 سيارات.
11- فيات 758 سيارة.
12- لاندروفر 696 سيارة. 

تراجع كبير لمبيعات بيجو وفيات بين السيارات الأوروبية بمصر
والغريب في هذا الترتيب تصدر الشركات الفاخرة لمبيعات السيارات الأوروبية في مصر, بينما الشركات مثل بيجو وفيات المعروفين بسيارات أكثر اقتصادية ومبيعات كبيرة في الفترة السابقة فجاءا في نهاية قائمة أكثر 12 سيارة في المركزين التاسع والحادي عشر. 

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