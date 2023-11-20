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محافظات

انتشار سيارات الصرف الصحي فى ميادين وشوارع الإسكندرية (صور)

انتشار سيارات الصرف
انتشار سيارات الصرف الصحى، فيتو

كثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة لتطهير شنايش ومطابق الأمطار ورفع أى تراكمات لمياه الأمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحى بسيارات الصرف والدمج فى كافة مناطق المحافظة، وتصريف مياه الأمطار وتسليك الشنايش وسط انتشار معدات شركة الصرف الصحى برئاسة اللواء محمود نافع. 

 

كما تابع اللواءمحمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

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وأكد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة

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الاسكندرية اللواءمحمد الشريف محافظ الاسكندرية طقس

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