بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

حيث تم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفر الدوار بدء من اليوم الأحد بمدخل المدينة بجوار فتح الله ماركت، كما ستتواجد غدًا الاثنين بشارع المحكمة، ويوم الثلاثاء بشارع الجيش زاوية عبود، ويوم الاربعاء التمليك اول شارع لقاء، والخميس بشارع الجمهورية بنفق السكة الحديد.

كما يستمر تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور لليوم التاسع على التوالى وبرغم سوء الأحوال الجوية تم اليوم تلقى 16 طلبا.

حيث تم تقديم العديد من الخدمات، تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، ويحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ