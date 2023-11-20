أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 20-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الاثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 65 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 66 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الاثنين

وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 300 جنيه، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 75 جنيهًا، مكرونة سويسي من 65 إلى 105 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر سابيا من 200 إلى 300 جنيه، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 53 إلى 67 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 إلى 300 جنيه، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 67 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 180 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 86 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 480 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 1905 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا.