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محافظات

أسعار الأسماك اليوم الأحد 19-11-2023 في قنا

أسعار الأسماك اليوم،فيتو
أسعار الأسماك اليوم،فيتو

 أسعار الأسماك، استقرت أسعار الأسماك اليوم بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة قنا، وتقدم "فيتو" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

 

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

استقرت  أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60- 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170-390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة ما بين 80- 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ 240 جنيهًا.

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 أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر سمك البورى مقاس 1 ما بين 80 لـ 100 جنيه، فيما انخفض سعر سمك البلطي مقاس 1 ليتراوح سعره ما بين 58 لـ 61 جنيها، وسجل سعر سمك البلطي مقاس 2 ما بين 55 لـ 57 جنيها، أما سعر البلطي الأسواني فتراوح سعره بين 20 لـ 60 جنيها، وسجل سعر الفيليه البلطي ما بين 40 لـ 200 جنيه.

أما سعر الجمبري مقاس 2 فتراوح سعره بين 180 لـ 280 جنيها، وبلغ سعر الجمبري مقاس 3 ما بين 80 لـ 170 جنيها، وسجل سعر الجمبري المجمد مقاس 2 ما بين 100 لـ 250 جنيها.

فيما بلغ سعر سمك البوري مقاس 2 ما بين 60 لـ 70 جنيها، وتراوح سعر سمك قشر البياض ما بين 75 و115 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 تراوح بين 60 لـ 100 جنيه.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 2 تراوح بين 30 لـ 50 جنيها، وسجل سعر القراميط ما بين 20 لـ 40 جنيها.

وتراوحت أسعار أسماك المكرونة المجمدة ما بين 30 لـ 40 جنيها، فيما سجل سعر السبيط ما بين 180 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر سمك مرجان 2 بين 35 لـ 55 جنيها وسعر سمك المرجان المجمد ما بين 25 لـ 30 جنيها، وتراوح سعر سمك بربون 2 ما بين 40 لـ 64 جنيها.

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