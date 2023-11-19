أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي ينخفض جنيهين في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 19-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 68 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 310 جنيهات، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 60 إلى 76 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 48 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 180 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، سعر جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 290 جنيه، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 85 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.