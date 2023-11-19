زراعة النواب تناقش مشكلات تصدير الأسماك لأوروبا

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة بشأن التعرف على المشكلات التى تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع.

وقال النائب محمود حسين، إن توقف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى منذ ثلاث سنوات، جاء نظرًا لتعدد الجهات المسئولة عن الرقابة على عمليات تصدير الأسماك مع ضعف الخبرات الكافية لدى تلك الجهات.

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انخفاض أعداد مراكب الصيد

وأشار إلى انخفاض أعداد مراكب الصيد المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما اضطر بعض المصدرين للاستعانة ببعض مراكب الصيد غير المعتمدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى من الأسماك مما أثر بالسلب على صادرات مصر من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء



وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.

وقد أوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا عام 1996 بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلًا عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.

انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق

وأوضح مدير إدارة المراقبة على الأغذية، عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين اللذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجار.

تشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك



وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظًا على صحة المواطنين، وسوف تقوم اللجنة بإعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على رئيس المجلس.

مشروعات النفع العام بالبحيرة



كما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن التعرف على أسباب عدم الانتهاء من نقل الولاية على قطعة أرض بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة البحيرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات تنموية.

وشهد الاجتماع استعراض موضوع طلب الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدان تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها.

وأكد النائب أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيدًا لصدور قرار جمهورى بهذا الشأن.



وانتهى رأى اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.



كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

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