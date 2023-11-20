مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لمشادات وقعت في الكنيست الإسرائيلي بين أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس وأعضاء الكنيست، وذلك خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

مشادات بين أهالي الأسرى وأعضاء الكنيست

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها، أن أعضاء الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف صرخ في وجه أفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بعد أن رفضوا علنًا عقوبة الإعدام التي يقترحها الحزب للأسرى الفلسطينيين، خوفًا من أن يكون لمثل هذا القانون تداعيات خطيرة على أقاربهم الأسرى.

وقال قريب أحد الرهائن، خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست، التي تعمل على إعداد التشريع "توقفوا عن الحديث عن قتل العرب وبدأوا بالحديث عن إنقاذ اليهود".

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📸: מתוך ערוץ הכנסת pic.twitter.com/MGrfPZWVNK — החדשות - N12 (@N12News) November 20, 2023

فيما صرخ عضو الكنيست من عوتسما يهوديت ألموج كوهين "ليس لديك الحق في احتكار الألم.. لقد قمنا أيضًا بدفن أكثر من 50 صديقًا".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أعضاء الكنيست بدعم مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين".

بن غفير يدعو إلى الموافقة على قانون إعدام الأسرى

وزعم بن غفير في رسالته المتطرفة التي وجهها إلى أعضاء الكنيست: "أن عقوبة الإعدام هي الشيء الأكثر ملاءمة وأخلاقيا الذي يجب أن يحصل عليه هؤلاء الأسرى من حماس".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي : "في هذه الأيام تحديدًا، لا يوجد شيء أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين".

وبالأمس الأحد، ذكر بن غفير، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، اليوم الإثنين تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، دعا إيتمار بن جفير جميع أعضاء أن لجنة شؤون الأمن القومي في الكنيست لدعم قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظى بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي:" إنني أري مسيرات عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة لتبادل أسرى مع حماس".

نتنياهو يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وأضاف نتنياهو: "طالبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لنريهم ما نقوم به"

وكشفت تقارير إعلامية،السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا.

ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركات المقاومة الفلسطينية من خلال القصف العشوائي وارتكاب المجازر وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.