الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير التعليم الإسرائيلى يكشف مصير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قوات الإحلال، فيتو
قوات الإحلال، فيتو

علق وزير التعليم للاحتلال الإسرائيلي يوآف كيش، اليوم الإثنين، على مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين".

إعدام الأسرى الفلسطينيين

وقال كيش بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" لن يتم إقراره الآن، وهذا واضح للجميع".

وبحسب كيش فإن "الصور التي التقطت اليوم من الكنيست ليست ضرورية، وتضر بالحرب على غزة وتضر بشكل خاص بعائلات الأسرى الذين يعيشون في أصعب أوقاتهم".

ووجه كيش رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ووزراء أخرين يروجون للقانون، قائلا: توقفوا عن الانخراط في السياسات التافهة".

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إبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي

ويناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

إلحاق الضرر بإسرائيل

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

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