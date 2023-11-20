الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعدم الجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع، تصريح خطير من الصحة الفلسطينية

جنود الاحتلال داخل
جنود الاحتلال داخل مستشفى الشفاء، فيتو

مستشفيات غزة، أعلن  المدير العام للمستشفيات في غزة، محمد زقوت،  في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن  جيش الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.

أخر تطورات الأوضاع في مستشفيات غزة 

ومن جانبها نقلت  وكالة الأنباء  الفلسطينية "صفا"، عن زقوت قوله:" إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم".

وأشار محمد زقوت  إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكوادر  الطبية داخل المستشفى الإندونيسي.

وتعليقا على عملية الاقتحام غير المبررة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء في  غزة، ردت حركة حماس، في بيان لها منذ قليل، على رواية إسرائيل بشأن استخدام المستشفى في احتجاز الأسرى.

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رواية إسرائيلية مضللة وكاذبة

وأكدت “حماس”  في بيان صادر عنها أن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة.

هدف السردية الإسرائيلية بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

وأوضحت حركة حماس في بيانها أن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة هدفها التغطية على فشله الأمني والعسكري.

وزعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الكشف عن نفق أسفل مستشفى الشفاء في غزة.

كشف البنى التحتية لحماس

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال  خلال مؤتمر صحفي: قواتنا تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة، ونعمل علي كشف البنى التحتية لحركة حماس.

 مخطوفون إسرائيليون في مستشفى الشفاء

وادعى متحدث جيش الاحتلال: عثرنا علي مواد مصورة تثبت وصول مخطوفين إسرائيليين إلي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر.

سيارات عسكرية إسرائيلية بمستشفى الشفاء

وادعى أن مجندة محتجزة بالقرب من مستشفى الشفاء قتلت علي يد حماس وليس بغارة إسرائيلية، والتشريح للمجندة أكد أنها لم تقتل جراء هجماتنا.

وأكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أن الذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي، مطالبا الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه، بعد تصاعد وتيرة المجازر الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

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الصحة العالمية تكشف حالة 31 طفلا بعد نقلهم من مستشفى الشفاء في غزة

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حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

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