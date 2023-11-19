الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

حماس: العدو الإسرائيلي هو المتسبب في تعطيل صفقة الأسرى والمحتجزين

الأسرى الاسرائيليين،
الأسرى الاسرائيليين، فيتو

طوفان الأقصى، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس: أن الذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي، مطالبا الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه، بعد تصاعد وتيرة المجازر الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

 

 

مجزرة 7 أكتوبر 

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل: أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف احتفال شارك فيه 4 آلاف شخص.

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محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وفتح معبر رفح

وطالب القيادي بحركة حماس، الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة، والمساعدة في فتح معبر رفح والممرات الإنسانية فور.

 

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أبرزها الخوف من انشقاقات في حكومته، سر عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، ومحادثات بوساطة قطر والولايات المتحدة لإتمام الصفقة

 

ودارت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وذلك بوساطة دولية

 

أسباب تعطل صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل 
 

وبالرغم من إعلان العديد من دول اقتراب توقيع صفقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس، إلا أن نتنياهو يعرقل هذه الصفقة معلنا عن عدم وجود أي صفقات تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية
وحول أسباب اتجاه نتنياهو لعرقلة صفقة الأسرى، هو خوف رئيس وزراء الاحتلال من حدوث انقسامات في حكومته نتيجة اعتراض أعضاء اليمين المتطرف على هذه الصفقة.


ويتخوف نتنياهو من الدخول في صدام مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والذي يجعل مستقبل الحكومة على المحك.

وذكرت صحف عبرية إن هناك انقساما في حكومة الاحتلال الصهيوني من صفقة للإفراج عن الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحف  العبرية أن نتنياهو يريد استكمال مهامه حتى يحقق أي شيء على الأرض ضد المقاومة، وتوصلت إسرائيل والولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق مبدئي يقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

 

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين قالوا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

أبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

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