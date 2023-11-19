الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12415 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

 

العاهل الأردني يحذر من انفجار المنطقة حال استمرار الحرب على غزة

في سياق متصل، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل الجاد لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

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وطالب الملك عبدالله خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، اليوم الأحد، بتحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي بهدف وقف "الكارثة الإنسانية" احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورأى الملك الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

 

تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

وشدد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

ودعت أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، معلنة رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت كذلك على أهمية "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحث العاهل الأردني مع المسؤولة الأوروبية، حالة العنف في الضفة الغربية، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين على أهالي مدن الضفة.

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