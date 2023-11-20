ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية
تمكن قطاع الأمن العام ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية بقصد الإتجار
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير) بالإتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جراما).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالي (1,140,000) جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.
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