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محافظات

جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم فى منح المركز الثقافي البريطاني

جامعة اسيوط، فيتو
جامعة اسيوط، فيتو

أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ بجامعة أسيوط بدء التقديم في منح "الشراكة الوطنية في مجال التعليم"؛ والمقدمة من المركز الثقافي البريطاني، والتي تعد فرصة؛ لتدويل مؤسسات التعليم.

 

منح المركز الثقافي البريطاني 

 

   وفي هذا السياق أشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن المنح تستهدف ثلاثة مجالات تنموية تتضمن؛ تنمية نموذج التدريس، ونموذج التعاون المشترك، والدورات التى تسهم في الحصول على درجتى الماجستير والبكالوريوس سواء في مصر أو المملكة المتحدة،

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الدورات المقدمة للطلاب 

 

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال بدر مدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ أن الدورات المقدمة تسهم في تحسين نتائج الطلاب؛ من خلال تعزيز مهارات وفرص التوظيف بشكل كبير مثل (درجة التلمذة الصناعية)، والبرنامج التنموي؛ الذي يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات على العمل الدولي بشكل مؤسسي.

 

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  يتم التقديم يتم من خلال الرابط التالي:

education.egypt@britishcouncil.org.eg
والموعد النهائي للتقديم هو 25نوفمبر2023م.

وتفاصيل المنح متاحة على الرابط:
 

 

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