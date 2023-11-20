السكر بـ 37 والزيت بـ 40 جنيها، محافظ أسيوط يتفقد أسعار السلع في منافذ البيع

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها، حيث تفقد منفذ بيع السلع أمام ديوان عام المحافظة الذي تم افتتاحه مؤخرًا ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض إلى تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

IMG-20231120-WA0042 IMG-20231120-WA0041 IMG-20231120-WA0039 IMG-20231120-WA0040 IMG-20231120-WA0038 IMG-20231120-WA0037

السكر بـ27 والزيت بـ 40

وتجول محافظ أسيوط داخل المنفذ واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كما استمع من نشأت اسكندر مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر الذي يتوم توفيره بسعر 27 جنيهًا والذي يتم توفيره بكميات كبيرة علاوة على الأرز بسعر 20 جنيهًا والزيت بسعر 40 جنيهًا، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى اللواء عصام سعد بعدد من المواطنين وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مطالبًا المسؤولين بتنظيم عملية الدخول والخروج من المعرض على أن تكون الأولوية للسيدات مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

IMG-20231120-WA0036 IMG-20231120-WA0035 IMG-20231120-WA0033 IMG-20231120-WA0034 IMG-20231120-WA0032 IMG-20231120-WA0031 IMG-20231120-WA0030

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية مشددًا على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

Advertisements