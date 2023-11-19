طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتأهلون للدور قبل النهائي في دوري الحلم الأخضر

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية للدور قبل النهائي خلال مشاركتهم في الجولة الثانية من مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي، والذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى البيئي الثاني، والمنعقد في رحاب جامعة أسيوط بعنوان COP 28-Assiut، على مدار شهر نوفمبر الجاري تحت شعار الحلم الأخضر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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منافسات الدوري البيئي

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية والتأهل للدور قبل النهائي في مثل هذه المنافسات يأتي في إطار ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابي، الذي يخلق حافزًا قويًا للطلاب لزيادة الثقة بالنفس والتميز العلمي والتفاعل المجتمعي، وأكتشاف المواهب، والإبداعات المختلفة التي يمتلكها الطلاب، فضلاَ عن إعداد وتأهيل للمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية أن منافسات الدوري البيئي تعد فرصة جيدة لإبراز القدرات والمهارات لدى الطلاب المشاركين في عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية، مشيراَ الى أن المسابقة الثقافية تضمنت، عددًا من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول لها، وشملت المسابقة الرياضية؛ التنافس في رياضة تنس الطاولة، وكرة السرعة، أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة؛ باستخدام الأقلام الرصاص.

تأتي مسابقات الدوري البيئي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى حمد المنسق العام للدوري البيئي، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

لجان تحكيم الدوري البيئي

تكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من: الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عبدالله الأستاذة بكلية الطب البيطري، والدكتور حسن عبد الصبور الوكيل السابق لكلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور محمد حسين مهران المدرس بمعهد الأورام، والدكتور عماد شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة إيناس ضاحي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والمشرف الفني للدوري البيئي، والدكتورة نجلاء بدوي المدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هيثم عز العرب المدرس بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد سمير متناوي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير رعاية الشباب، والأستاذ أحمد المنصوري مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

ضم فريق طلاب الجامعة الأهلية، روان أحمد حسن، وكريم حسام الدين محمد، وبافلي خليفة، محمود حسين محمود، يوسف محمد نصر، محمد حسن حويل، أحمد مؤمن إبراهيم، أحمد ضياء الدين كامل، وذلك تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة مساعد، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ خالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب، والأستاذ أبو العيون سيد، والأستاذ أحمد صلاح الدين، والأستاذة هبه حجازي.