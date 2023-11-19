الأحد 19 نوفمبر 2023
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جامعة أسيوط تطلق الدورة التدريبية لبرنامج مشواري

تدريب مشواري لطلاب
تدريب مشواري لطلاب جامعة أسيوط، فيتو

افتتح مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، اليوم الأحد ١٩ نوفمبر، فعاليات الدورة التدريبية الأولى من برنامج "مشواري" لطلاب كلية التجارة، بمقر قاعة المناقشات بمركز دراسات المستقبل، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لطلاب الجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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وفي هذا السياق أكد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التي تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي، والأساليب التحفيزية، وحب التعلم، والمشاركة الإيجابية، مثمناَ جهود الدولة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة في نشر رسالة البرنامج في تنمية مهارات الشباب.

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تدريب 60 طالبا وطالبة 

وحضر افتتاح البرنامج التدريبي، الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والدكتور عادل أحمد فؤاد وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتورة راندا عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور خالد طلبة مقرر وحدة التدريب بمركز دراسات المستقبل، والدكتورة مروة زكريا المنسق المساعد لبرنامج مشواري، وبمشاركة نحو 60 متدربا من طلاب كلية التجارة.

مهارات سوق العمل 

وأوضح الدكتور محمد العدوي، أن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف طلاب الجامعة؛ ويمتد التدريب الواحد لمدة ثلاثة أيام لطلاب كل كلية، بهدف صقل مهاراتهم، وتفكيرهم الإبداعي؛ على نحو يؤهلهم لخوض مجالات سوق العمل بكفاءة، فضلًا عن تنمية مهارات التواصل، والتفكير الابتكاري، والعمل الجماعي، واحترام الآخرين، والتفكير الإيجابي، ومهارة اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات والخبرات.

 وأشار الدكتور عادل أحمد فؤاد؛ إلي محاور البرنامج  التدريبي، والتي تتضمن: مجموعة من المهارات الحياتية، من بينها (معرفة الذات، مهارات التواصل، مهارات العرض والتقديم، مهارات إدارة الوقت، وكيفية استثماره، وتنمية المواهب)، وذلك من خلال عدد من السفراء الممثلين لبرنامج مشواري، والمدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، لنقل الخبرات الحياتية للطلاب.

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ومن جانبها، وجهت الدكتورة راندا عبد الرحيم، رسالة للطلاب؛ بضرورة الإفادة القصوى من محاور وموضوعات البرنامج التدريبي، والوصول إلي مرحلة تحديد الأهداف وتحقيقها، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، والمنافسة في مجال سوق العمل.

وأضافت الدكتورة مروة زكريا، أن برنامج مشواري يتم تنظيمه بشكل منتظم على مدى عدد من السنوات السابقة، ويستهدف الفئات العمرية من (١٠ - ٢٤ سنة)، لتنمية المهارات الحياتية، ومنها: تطوير الذات، بناء الشخصية الإيجابية، كيفية تغيير طرق التفكير، وتعلم كيفية تغيير نفسك، وتحديد أولوياتك.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من المحاضرات منها: المرونة المعرفية، والذكاء العاطفي، والتواصل، واتخاذ القرار، وإدارة النزاع، والبحث عن عمل (السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية).

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