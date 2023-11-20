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صحة الدقهلية: الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية أبو الفتوح

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بأحمدية أبو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة.

الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية، فيتو

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بأحمدية أبو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة بسعة ٣ ماكينات غسيل كلوي.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى إن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريض الي 52 مريض.

ولفت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي إلى أنه تم مراعاة أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

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كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها في عملية التوسعة ولحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية 

وتشهد وحدات الكلى بالدقهلية طفرة على كافة المستويات فنيا وإنشائيا حيث يتبع الآن لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي، وتقدم الخدمة بانتظام لـ 3000 مريض غسيل كلوي.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن مستشفى كلى ومسالك ميت غمر حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وقال الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى أن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالاضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفي مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحة العدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وأدائهم المشرف. 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة  قد نظمت مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالإضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة  حيث وقع الاختيار من قبل إدارة مكافحة العدوى بالمديرية  على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.

وأعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 350 منشأة  من بينها 51 بدون ترخيص.

وجاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وعلي صعيد آخر، قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51  منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 198 محضرًا وسحب 99 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و 292 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأعلنت صحة الدقهلية عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية مشددًا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة  داخل المدارس والحضانات.

وكشفت  الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبًا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا 957 ندوة تثقيفية.

 من جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الالتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى  تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.

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