باير ليفركوزن يفجر مفاجأة في عقد ألونسو المرشح لتدريب ريال مدريد

ريال مدريد، كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، عن مفاجأة في عقد تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الألماني.

وسبق أن انتشرت أنباء بأن ألونسو لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل، إذا حصل على عرض من ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول.

وقال كارو، في تصريحات لشبكة "talkSPORT": "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، لكنك لست بحاجة إلى ذلك، لدينا علاقة جيدة للغاية مع تشابي وهو يعلم أننا نادٍ جاد".

Advertisements

وأضاف الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء.. خاصة إذا كان لا يريد الاستمرار.. نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أنه يريد البقاء فقط وهذا هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مدون في العقود، لكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة على الورق بمثابة اتفاقيات أيضًا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج للقيام بخطوة في المستقبل سنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض.. آمل ألا نحتاج للقيام بذلك، لأن تشابي سيبقى وسيكون سعيدًا في ليفركوزن".

وحافظ فريقا باير ليفركوزن متصدر جدول الدوري الألماني وبايرن ميونخ حامل اللقب على سجلهما خاليا من الخسارة في البوندسليجا بعد مرور الجولة الـ 11.

وخاض باير ليفركوزن 11 مباراة في الدوري الألماني حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، فيما حقق بايرن ميونخ الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

كما سجل آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش رقما مميزا في الجولات الـ 11 الأولي من الدوري الألماني بعدما تلقى الفريق خسارة واحدة ويليه لايبزيج وبوروسيا دورتموند بخسارتين لكل منهما حتى الآن.



يتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ: 17 هدفا

2- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت: 15 هدفا

3- لويس أوبيند لاعب لايبزيج: 9 أهداف

4- ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ: 8 أهداف

4- جوناس ويند لاعب فولفسبورج: 8 أهداف

5- فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن: 7 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج: 6 أهداف

5- عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت: 6 أهداف

5- اليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن: 6 أهداف

5- ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم: 6 أهداف

6- دينيز أونداف شتوتجارت 5

6- يان نيكلاس بيست هايدنهايم 5

6- مارفين دوسكتش فيردر بريمن 5

6- الحسن بليا بوروسيا مونشنغلادباخ 5

6- جوناس هوفمان باير ليفركوزن 5

6- إرين دينكسي هايدنهايم 5



ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل باير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا " برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ حامل اللقب، ويليهم شتوتجارت ثالثا برصيد 24 نقطة ثم لايبزيج رابعا برصيد 23 نقطة ثم بوروسيا دورتموند خامسا برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تواجد يونيون برلين في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني من أبرز المفاجآت خاصة أن الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11

1- باير ليفركوزن 31 نقطة

2- بايرن ميونيخ 29 نقطة

3- شتوتجارت 24 نقطة

4- لايبزيج 23 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

6- هوفنهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقطة

8- فرايبورج 14 نقطة

9- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقطة

10- أوجسبورج 13 نقطة

11- فولفسبورج 13 نقطة

12- فيردر بريمن 11 نقطة

13- هايدنهايم 10 نقاط

14- بوخوم 9 نقاط

15- دارمشتات 8 نقاط

16- ماينز 7 نقاط

17- كولن 6 نقاط

18- يونيون برلين 6 نقاط