الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإقامة معرض دائم للأسر المنتجة بمجمع المصالح

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض الأسر المنتجة، فيتو

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية وذلك ضمن أنشطة "مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط والذى اقيم بمجمع المصالح بحي شرق أسيوط وبمشاركة أكثر من 20 جمعية أهلية وأسر منتجة في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ومساعدة الأسر المنتجة بتوفير الرعاية لهم وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة..

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 جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد اليوسفي وكيل مديرية الشباب والرياضة والقائم بأعمال وكيل الوزارة وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وممثلي هيئة بلان انترناشيونال بأسوط وجميعة الطفولة والتنمية.

 

معرض الأسر المنتجة 


وتفقد المحافظ المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، اكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية) فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والاكسسوارات من الحرف اليدوية، واستفسر عن أسعار المنتجات كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع ومدي إمكانية التوسع في منتجاتهم موجهًا الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.


وأكد محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.

 

منتجات بأسعار مخفضة 

وأبدى اللواء عصام إعجابه بجودة بجودة جميع المنتجات المقدمة في المعرض من المشغولات اليدوية والأقمشة والملابس الجاهزة والمنتجات الخشبية والإكسسوارات والمفروشات والمواد الغذائية وتنوعهابالإضافة إلى أسعارها المناسبة موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإقامة معرض دائم الترويج لمنتجاتهم وتسويقها وتشجيع المنتجات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة والاهتمام بها مؤكدًا على أن هذه المعارض تساهم في توفير فرص عمل لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي لهذه الأسر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.


وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات وتوفير معارض دائمة لعرض منتجاتها وتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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من جانبه قال مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المعرض يأتي في إطار مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر من خلال توفير مصدر دخل للاسرة يساعد على رفع مستوى معيشتهم لافتا إلى وجود 17 مركز لإعداد الأسر المنتجة وبها معرض دائم لعرض منتجاتهم لافتا إلى إنه جاري تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط التنسيق لاختيار موقع لعمل معرض دائم للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

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