الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

برفقة وزير الصحة، وصول أطفال فلسطين الخدج لمستشفى العريش (صور)

برفقة وزير الصحة،
برفقة وزير الصحة، وصول أطفال فسلطين الخدج لمستشفى العريش

وصل قبل قليل 28 طفلا من الاطفال الخدج الى مستشفى العريش برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. 


 

برفقة وزير الصحة، وصول الأطفال الخدج لمستشفى العريش 

 

واستقبل وزير الصحة والسكان  الأطفال الخدج بمعبر رفح البري وتنقلهم سيارات الاسعاف المصرية إلى مستشفى العريش

 

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

 

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،اليوم، خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان له اثناء زيارته الى محافظه شمال سيناء.

Advertisements

 


وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

أضاف المحافظ أن وزير الصحة سيقومون باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلي المستشفيات المصريه لتلقي العلاج اللازم،بناء علي توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

بدوره أكد وزير الصحة علي أن هناك تكليف رئاسي بالدعم الكامل  للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه.

 

 

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الإحتلال، في مستشفيات مصر لافتا إلي وجود  150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

 

وعند وصوله مطار العريش قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركي بوداع الجرحي الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش علي متن طائرة إلي تركيا.
 

 

تعليم شمال سيناء تعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الظروف الجوية

وزير الصحة: وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح خلال ساعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسعاف المصرية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خالد عبد الغفار وزير الصحة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة لضمان الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية