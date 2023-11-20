برفقة وزير الصحة، وصول أطفال فلسطين الخدج لمستشفى العريش (صور)

وصل قبل قليل 28 طفلا من الاطفال الخدج الى مستشفى العريش برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.





برفقة وزير الصحة، وصول الأطفال الخدج لمستشفى العريش

واستقبل وزير الصحة والسكان الأطفال الخدج بمعبر رفح البري وتنقلهم سيارات الاسعاف المصرية إلى مستشفى العريش





محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،اليوم، خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان له اثناء زيارته الى محافظه شمال سيناء.

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وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أضاف المحافظ أن وزير الصحة سيقومون باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلي المستشفيات المصريه لتلقي العلاج اللازم،بناء علي توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدوره أكد وزير الصحة علي أن هناك تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الإحتلال، في مستشفيات مصر لافتا إلي وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركي بوداع الجرحي الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش علي متن طائرة إلي تركيا.

