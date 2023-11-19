وزير الصحة: وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح خلال ساعات

اعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الحضانات المتنقلة داخل سيارات الإسعاف تنتظر علي معبر رفح الآن، تمهيدا لنقل الأطفال المبتسرين الفلسطينيين إلي المستشفيات المصرية.

نقل الأطفال المبتسرين الفلسطينيين إلي المستشفيات المصرية

وأشار وزير الصحة في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة على قناة أون مع الاعلامية لميس الحديدي إلى أن الأطفال يصلون الي معبر رفح ومن ثم الدخول الي مصر خلال ساعات قليلة، موضحا أنه سيتم نقلهم الي مستشفيات شمال سيناء.

أوضح وزير الصحة انه سيتوجه إلي معبر رفح بناء علي توجيهات الرئيس السيسي، للإشراف علي عملية نقل الأطفال المبتسرين وتلقي العلاج والرعاية الصحية

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كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توجه الجمعة الماضية، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبدالله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبدالله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات فخامة الرئيس بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الطفل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ الأيسر وفقدان للعظام والأنسجة المحيطة ويعاني من بتر بأطراف أصابع اليد اليسرى، وانفجار في الطحال، ووفقا لخطة العلاج التي يشرف عليها مجموعة من أكبر وأمهر الاستشاريين المتخصصين في مجال العظام والتجميل، تتضمن تثبيت الكسر جراحيا، وعمل رقعة جلدية لتغطية عظام الفخذ، ومن المقرر أن يخضع الطفل لعدة عمليات جراحية دقيقة.

ومن جانبها، توجهت السيدة صابرين، والدة الطفل عبدالله الكحيل، بالشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لاستغاثة ابنها، معربة عن امتنانها لاهتمام الوزير والفريق الطبي المعالج بحالة ابنها.

يذكر أن الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، قد وجه استغاثة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مطالبا باستكمال علاجه في القاهرة من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها جراء الحرب في غزة، حيث استجاب فخامة الرئيس لاستغاثته، ووجه بسرعة نقله إلى القاهرة وعلاجه في معهد ناصر.