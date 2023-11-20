غياب نجم النصر النصر السعودي بسبب الإصابة

الدوري السعودي، تلقى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، صدمة، قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" اليوم الاثنين، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأخدود القادمة، كما سيغيب عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض، يوم 1 ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طبيب النادي أوضح للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن لابورت لن يكون جاهزًا للمشاركة في الفترة المقبلة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم أثناء تواجده في مسبح منزله.

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وأكدت على غياب لابورت عن مواجهة الأخدود، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض على رأسها النصر.

ويظل دي خيا من دون ناد منذ يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ويفضل دي خيا العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن هناك ناديين فقط مهتمان بضم اللاعب وهما ريال بيتيس وفالنسيا ولن يتمكنا من تقديم راتب يقترب مما كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يحاول إقناع دي خيا بالانتقال إلى النادي الأمريكي وهناك حالة من التفاؤل بشأن موافقة الحارس.

إذا انضم دي خيا إلى إنتر ميامي سيكون زميلًا لـ ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون ضمن نفس الفريق تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو.

وكشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، حصل على عروض جديدة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وذكرت أن إنتر ميامي أيضا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع دي خيا، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية.

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

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