ضعف المياه بالوليدية بأسيوط بسبب خروج مولد المحطة من الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج مولد رقم (١) بمحطة مرشحة الوليدية من الخدمة مما يسفر عن ضعف المياه عن الأدوار العليا بمنطقة الوليدية وذلك للبدء في أعمال الغسيل والتطهير ولمدة 3 أيام من الساعة 8 مساء اليوم الإثنين الموافق 2023/11/20 وحتى الساعة 8 مساء الخميس 2023/11/23.

صيانة مروقات المياه

يأتي ذلك ضمن أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في تطهير الشبكات والمحطات وفي إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات.

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محطة الوليدية المرشحة

وفي هذا السياق أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن محطة الوليدية المرشحة ستعمل بنصف طاقتها التصميمية 300ل/ث أثناء عملية غسيل وتطهير المروق وتوفير مروق رقم 2 كبديل.

توفير احتياجات المياه

وتخطر شركة مياه الشرب بأسيوط المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية من توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة وحتى عودة عمل المحطة بكامل طاقتها.

وتطمئن الشركة العملاء أن الشركة توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة معلنة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى، أو أي احتياج لسيارات مياه، كما تطمئن الشركة عملائها الكرام أنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة التأثير.