الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه أسيوط تؤكد جاهزية مهمات السلامة والصحة المهنية

لجنة القابضة تزور
لجنة القابضة تزور شركة مياه أسيوط، فيتو

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد لجنة من الشركة القابضة للمياه لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الشركة لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها.

 

لجنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 


ورحب المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط بأعضاء لجنة الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالقابضة للمياه والتي ضمت في عضويتها العميد عمرو رجب الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية والطوارئ والازمات، والمهندس محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ  والازمات، والمهندس محمد يوسف أخصائي  الطوارئ والأزمات. 

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جاهزية مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية 

 

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أثناء اللقاء على إتمام الخطط التنفيذية التى تعبر عن جاهزية كافة مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية والكيفية التى يتم التدريب عليها عن طريق الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والازمات للتمكن من لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة -لا قدر الله-. 

 

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وفي نهاية اللقاء أعلن رئيس شركة مياه أسيوط أنه جارى تجهيز غرفة عمليات للازمات والطوارئ بالشركة مشيرا الى أن الشبكة الوطنية لأنظمة الطوارئ بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والازمات يتم اتصالها مباشرة بغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

 

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