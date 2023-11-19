مياه أسيوط توصي بتجهيز مستودعات لحفظ معدات الصيانة

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد المبني الإداري بمحطة مياه الهلالي للاطمئنان على سلامة سير الأعمال الجارية وتسكين الموظفين فى أماكنهم بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد والتواصل مع العاملين بالشركة بصورة مباشرة.

محطة مياه الهلالي



اصطحب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أثناء المرور علي عدد من مكونات محطة مياه الهلالي عدد من المسئولين بالشركة من بينهم المهندس عاطف ناثان، استشاري الشركه للدعم الفني،والمهندس احمد علي مدير منطقة شرق مدينة اسيوط.

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متابعة مشروعات مياه أسيوط



تم خلال الجولة المرور علي إدارة الشئون التجارية بمنطقة حي شرق وإدارة شئون العاملين، وإدارة الشبكات، وكذلك تفقد ورشة صيانة وإصلاح المحابس التالفة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من موارد الشركة وذلك في إطار جولات رئيس شركة مياه أسيوط لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وما يقدم من خدمات من خلالها.

كما تفقد رئيس شركة مياه أسيوط أثناء المرور مستودعات حفظ معدات إصلاح وصيانة الشبكات، موصيا بضرورة تجهيز أوعية ومستودعات جديدة وتهيئتها لحفظ معدات الصيانة اللازمة للشبكات للحفاظ عليها من التلف، وتجهيز أوعية لارشفة الملفات الخاصة بالعملاء مع ضرورة وضع خطة زمنية عاجلة للتسكين فى المبنى الادارى الجديد بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد.

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