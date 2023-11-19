الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح فرع مكتبة مصر العامة في بني عديات

افتتاح فرع مكتبة
افتتاح فرع مكتبة مصر العامة ببني عدي، فيتو


افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة اليوم الأحد فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، والذي يعد الفرع الثاني على مستوى المحافظة بعد الفرع الرئيسي بمدينة أسيوط الذي تم افتتاحه العام الماضي وذلك ضمن خطة المحافظة لنشر الوعي وخلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية.

 


بدأت الفعاليات باستقبال محافظ أسيوط للسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة فرع مكتبة مصر العامة والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية وايمان حلمي مدير المكتب الفني لصندوق مكتبات مصر العامة وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط. 

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وأهدى محافظ أسيوط درع المحافظة للسفير رضا الطايفي كما أهدى السفير درع مكتبات مصر العامة لمحافظ أسيوط تقديرًا لمجهوداته الملموسة في دعم مكتبة مصر العامة وكافة الأنشطة التي تقدمها بعدها تم التوجه إلى قرية بني عدي بمنفلوط، حيث كان في استقبالهم أهالي القرية كما رددوا النشيد الوطني معربين عن سعادتهم بافتتاح فرع للمكتبة في قريتهم.
والتقى المحافظ ومدير صندوق مكتبات مصر العامة بالأهالي في السرادق المقام أمام المكتبة وخلال كلمته رحب محافظ أسيوط بضيوف المحافظة وأهالي قرية بني عديات وهنأهم بإفتتاح فرع لمكتبة مصر العامة بقريتهم. 

 

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الفرع يعد الثاني على مستوي المحافظة بعد الفرع الرئيسي وذلك لخدمة مراكز شمال المحافظة لتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية واستمرارًا للعطاء الثقافي وتقدم الخدمات المتنوعة لكافة فئات المواطنين، مطالبا الأهالي بالاستفادة من المكتبة في كافة الأنشطة الثقافية والتوعوية والتعليمية التي تقدمها سواء من خلال الندوات الثقافية والحوارات المجتمعية أو الدورات التدريبية على اللغات والحاسب الآلي، حيث تضم المكتبة مركز تدريب على أعلى مستوى والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

 

مكتبات مصر العامة 


ووجه اللواء عصام سعد الشكر لمكتبات مصر العامة على تعاونها مع المحافظة في إنشاء الصروح الثقافية وفروع لها بالمحافظة مطالبًا بالتوسع في إقامة المكتبات داخل المحافظة إيمانًا بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع لافتًا إلى أهمية المكتبات في بناء الفكر وتنمية المواهب لدى الأطفال وذوي الهمم والنهوض بالمستوى الثقافي لمواطني محافظة أسيوط وتوفير كافة الوسائل والأدوات التي تتيح التعرف على الثقافة المصرية وتحقيق قدر كبير من المشاركة الإيجابية الفعالة مع المجتمع عن طريق ربطه بالأنشطة والخدمات التي تتيحها المكتبات، مضيفًا أن المكتبات المتنقلة ساهمت في إحداث نقلة ثقافية كبرى خاصة بالقرى النائية.

 

افتتاح الفرع الثاني لمكتبة مصر العامة بأسيوط 


من جانبه نقل السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة تحيات السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة مهنئنًا جميع الحضور بافتتاح فرع للمكتبة بالقرية مقدما الشكر للوزير المحافظ على دعمه الكامل وتشجيعه لدور مكتبات مصر العامة في أسيوط ودوره في رعاية كافة الأنشطة والمكتبة المتنقلة التي تجوب المراكز كما شكره على دعمه وموافقته على افتتاح فرع ثاني للمكتبة بقرية بني عدي بعد عام من افتتاح الفرع الرئيسي بمدينة أسيوط كما وجه الشكر لجمعية أبناء بني عديات على دورهم في رفع كفاءة مبنى المكتبة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة.

 

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وأكد السفير رضا الطايفي أن الهدف من إنشاء فروع لمكتبة مصر العامة هو تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة وتمثل حاضنة لإكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبنائها في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب لافتًا إلى افتتاح 26 فرع لمكتبات مصر العامة في 17 محافظة حتى الآن في إطار رؤية وزارة الثقافة نحو تطبيق العدالة الثقافية بين الريف والحضر في كافة أنحاء مصر.  
عقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المكتبة التي تم الإنتهاء من تجهيزها لاستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم من أبناء القرية والقرى المجاورة والمقامة على مساحة 250 مترا وتتكون من طابقين دور مخصص للأطفال يحتوي على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال و3 قاعات للإطلاع والأنشطة ودرو مخصص للشباب والكبار يضم قاعتين ومركز تدريب.  

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وفي الختام قدم محافظ أسيوط والسفير رضا الطايفي شهادة تقدير لمديرة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط هاجر محروس تقديرًا لمجهوداتها الملموسة للارتقاء بفرع المكتبة بالمحافظة.
من جانبها قالت هاجر محروس أن فرع المكتبة بقرية بني عدي تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة التي خصصت مبنى الوحدة المحلية القديم وصندوق مكتبات مصر العامة الذي قام بتجهيز وتأثيث المكتبة وتمت عملية رفع كفاءة المبنى بالمشاركة  المجتمعية من جمعية أبناء بني عديات وتحتوى المكتبة على 8 آلاف كتاب تقريبًا في شتى مجالات العلوم والمعرفة بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية كما تضم مركز تدريب مجهز بأحدث الأجهزة لإقامة الفعاليات المختلفة.

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