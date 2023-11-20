في يومهم العالمي، وزير الصحة يستعد لاستقبال أطفال فلسطين الجرحى والمرضى

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أثناء زيارته إلى محافظة شمال سيناء من أجل الاستعداد لاستقبال أطفال فلسطين الجرحى والمرضى، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر) والتي أظهرت الوجه البشع للولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان الإسرائيلي التي غضت الطرف وأغمضت عينيها عن المجازر التي ترتكب من الكيان الصهيوني بحق أطفال غزة والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف طفل شهيد.

زيارة وزير الصحة لشمال سيناء

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

نقل الأطفال الفلسطينيين للمستشفيات المصرية

وأضاف محافظ شمال سيناء أن وزير الصحة سيقوم باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد وزير الصحة علي أن هناك تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الإحتلال، في مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركي بوداع الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش علي متن طائرة إلى تركيا.

وأُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وتأريخ 20 نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

ومنذ عام 1990، يحتفي باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

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