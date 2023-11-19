وزير الصحة: كل المصابين الفلسطينيين حالاتهم غير مستقرة ولسنا بحاجة لمستشفيات ميدانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إننا لسنا بحاجة إلى مستشفيات ميدانية في مصر لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه توجد معلومات بتجهيزات لإنشاء مستشفيات ميدانية بالجانب الفلسطيني في مدينة رفح لدول أخرى ترغب في المساعدة وليس الجانب المصري، وذلك بعد خروج المستشفيات بغزة عن الخدمة.

نقل ٩ مصابين وذويهم الي الإمارات لتلقي العلاج

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة على قناة أون مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أنه تم نقل ٩ مصابين وذويهم إلى الإمارات لتلقي العلاج بجانب نقل عدد من المرضى الأورام الفلسطينيين إلى تركيا.

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أكد وزير الصحة أن مصر تستطيع مواجهة الأوبئة والأمراض، مشيرا إلى أن الحجر الصحي على الحدود المصرية يقوم بدوره في الكشف على كل شخص يدخل إلى مصر لمنع دخول الأمراض خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها غزة وتهدد بانتشار الأمراض سواء الملاريا أو الكوليرا أو حمى الدنج.



وأكد أن كل حالات المصابين الفلسطينيين صعبة وليست سهلة نهائيا منها حالات بتر للأطراف وحالات تهتك في الأعضاء الداخلية وشظايا متفرقة في الجسم.

كان قد توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبدالله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبدالله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات فخامة الرئيس بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الطفل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ الأيسر وفقدان للعظام والأنسجة المحيطة ويعاني من بتر بأطراف أصابع اليد اليسرى، وانفجار في الطحال، ووفقا لخطة العلاج التي يشرف عليها مجموعة من أكبر وأمهر الاستشاريين المتخصصين في مجال العظام والتجميل، تتضمن تثبيت الكسر جراحيا، وعمل رقعة جلدية لتغطية عظام الفخذ، ومن المقرر أن يخضع الطفل لعدة عمليات جراحية دقيقة.

ومن جانبها، توجهت السيدة صابرين، والدة الطفل عبدالله الكحيل، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لاستغاثة ابنها، معربة عن امتنانها لاهتمام الوزير والفريق الطبي المعالج بحالة ابنها.

رافق وزير الصحة والسكان، خلال الزيارة، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.

يذكر أن الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، قد وجه استغاثة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مطالبا باستكمال علاجه في القاهرة من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها جراء الحرب في غزة، حيث استجاب فخامة الرئيس لاستغاثته، ووجه بسرعة نقله إلى القاهرة وعلاجه في معهد ناصر.