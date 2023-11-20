الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين عن عضو بالمجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال، أنه لا صفقة لتبادل الأسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية بدون قيادة مصرية للوساطة.

وفي السياق ذاته قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس: “إن الذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي، مطالبا الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه، بعد تصاعد وتيرة المجازر الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين”.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف احتفال شارك فيه 4 آلاف شخص.

محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وفتح معبر رفح

وطالب القيادي بحركة حماس، الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة، والمساعدة في فتح معبر رفح والممرات الإنسانية فور.

ودارت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وذلك بوساطة دولية

أسباب تعطل صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وبالرغم من إعلان العديد من دول اقتراب توقيع صفقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس، إلا أن نتنياهو يعرقل هذه الصفقة معلنا عن عدم وجود أي صفقات تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية
وحول أسباب اتجاه نتنياهو لعرقلة صفقة الأسرى، هو خوف رئيس وزراء الاحتلال من حدوث انقسامات في حكومته نتيجة اعتراض أعضاء اليمين المتطرف على هذه الصفقة.

ويتخوف نتنياهو من الدخول في صدام مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والذي يجعل مستقبل الحكومة على المحك.

وذكرت صحف عبرية إن هناك انقساما في حكومة الاحتلال الصهيوني من صفقة للإفراج عن الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحف  العبرية أن نتنياهو يريد استكمال مهامه حتى يحقق أي شيء على الأرض ضد المقاومة، وتوصلت إسرائيل والولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق مبدئي يقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول العالم 

وفي السياق ذاته  أطلقت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل دعوة تكشف عن نوايا الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية،  وذلك لتشجيع المجتمع الدولي على ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وانتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واصفة إيها بـ"الفاشلة".

Advertisements

وادعت الوزيرة الإسرائيلية أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها.

وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن تل أبيب جربت الكثير من الحلول المختلفة، بينها الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد عناصر المقاومة  الفلسطينية عن إسرائيل، إلا أنها فشلت جميعها.

txt

يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، طلب عاجل من وزير إسرائيلي لأعضاء الكنيست

txt

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية صفقة لتبادل الأسرى بين جيش الاحتلال و المقاومة الفلسطينية الاسري الإسرائيليين مصر جيش الإحتلال الإسرائيلي فلسطين القضية الفلسطينية إسرائيل

مواد متعلقة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، طلب عاجل من وزير إسرائيلي لأعضاء الكنيست

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

تفريغ الكاميرات في محيط مصرع شاب صدمته سيارة أثناء ملاحقته لصين سرقا هاتفه في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية