مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين عن عضو بالمجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال، أنه لا صفقة لتبادل الأسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية بدون قيادة مصرية للوساطة.

وفي السياق ذاته قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس: “إن الذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي، مطالبا الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه، بعد تصاعد وتيرة المجازر الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين”.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف احتفال شارك فيه 4 آلاف شخص.

محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وفتح معبر رفح

وطالب القيادي بحركة حماس، الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة، والمساعدة في فتح معبر رفح والممرات الإنسانية فور.

ودارت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وذلك بوساطة دولية

أسباب تعطل صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وبالرغم من إعلان العديد من دول اقتراب توقيع صفقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس، إلا أن نتنياهو يعرقل هذه الصفقة معلنا عن عدم وجود أي صفقات تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

وحول أسباب اتجاه نتنياهو لعرقلة صفقة الأسرى، هو خوف رئيس وزراء الاحتلال من حدوث انقسامات في حكومته نتيجة اعتراض أعضاء اليمين المتطرف على هذه الصفقة.

ويتخوف نتنياهو من الدخول في صدام مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والذي يجعل مستقبل الحكومة على المحك.

وذكرت صحف عبرية إن هناك انقساما في حكومة الاحتلال الصهيوني من صفقة للإفراج عن الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحف العبرية أن نتنياهو يريد استكمال مهامه حتى يحقق أي شيء على الأرض ضد المقاومة، وتوصلت إسرائيل والولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق مبدئي يقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول العالم

وفي السياق ذاته أطلقت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل دعوة تكشف عن نوايا الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك لتشجيع المجتمع الدولي على ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وانتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واصفة إيها بـ"الفاشلة".

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وادعت الوزيرة الإسرائيلية أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها.

وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن تل أبيب جربت الكثير من الحلول المختلفة، بينها الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد عناصر المقاومة الفلسطينية عن إسرائيل، إلا أنها فشلت جميعها.