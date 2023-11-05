الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بابا الفاتيكان عن التصعيد بين إسرائيل وفلسطين: أتوسل إليكم أن تتوقفوا عن الحرب

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

قال بابا الفاتيكان بابا فرانسيس اليوم الأحد: "من أجل الله، أوقفوا الحرب"، داعيا لإنهاء الحرب وتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. 

وبحسب وكالة أنباء (أنسامد)، أوضح بابا الفاتيكان أنه "ما زال يفكر في الوضع الخطير للغاية فى فلسطين وإسرائيل، حيث فقد الكثير من الناس حياتهم"، قائلا: "أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار".

وأعرب البابا فرانسيس عن أمله فى متابعة كل السبل لمنع اتساع نطاق الصراع، مطالبا بمساعدة الجرحى ووصول المساعدات إلى سكان غزة لما يشكله الوضع الإنسانى من خطورة بالغة.

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وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور، وفيهم أطفال كثيرون "ليعودوا إلى أهليهم"، على حد قوله، مضيفا: "دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين فى هذه الحرب وفى أوكرانيا وفى صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".

واختتم بابا الفاتيكان بإعرابه عن تعازيه لضحايا الزلزال الذى ضرب نيبال ليلة الجمعة كما أعرب عن تعازيه لضحايا العواصف العنيفة والفيضانات فى أوروبا بما فى ذلك إيطاليا.

 

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممر إنساني لعبور المساعدات إلى غزة

وفي الـ 15 من أكتوبر الماضي، طالب البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان، في بيان صادر عنه بضرورة فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة، مجددًا دعوته لإطلاق سراح الأسرى  لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها أن بابا الفاتيكان أكد خلال كلمته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس: “أطلب بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنين والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع”.وشدد بابا الفاتيكان في كلمته على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية، قبل كل شيء في غزة.

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بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممر إنساني لعبور المساعدات إلى غزة


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