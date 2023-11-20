مقتل 386 جنديا وضابطا إسرائيليا منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الآن

أخبار غزة الآن، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جنديين من قواته التي تشارك في العملية البرية داخل قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه من جنوده وضباطه الذين قضوا في تلك العمليات إلى 65، منذ بدء التوغل بالقطاع الفلسطيني في 27 أكتوبر الماضي.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، نشر في تدوينة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، قائمة باسم عنصرين من الكتيبة 890- لواء المظليين، موضحا أنهما قتلا خلال "نشاط عملياتي شمالي قطاع غزة".

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ويخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات الجنود القتلى قبل الإعلان الرسمي عن ذلك.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 386 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، التي اشتعلت شرارتها في 7 أكتوبر الماضي.

استهداف المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر

وشنت إسرائيل هجوما بالمدفعية على مدرسة الكويت التي تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وكانت قوات الاحتلا، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

من جانبه، أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش: "لا نستطيع تبين حجم الضرر والإصابات حتى الآن، ونتوقع أن يطالبنا الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

حريق في محيط المستشفى الإندونيسي

اندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزاما ناريا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.