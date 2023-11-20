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أخبار مصر

لليوم الثاني، السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات بسبب الطقس

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، وذلك  نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، وأكدت أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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ومن ناحية أخرى، قررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة  / أسوان ١ والعكس بمحطة المنيا، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقًا للجداول المرفقة.

 خطوط السكة الحديد 

وجدير بالذكر بأنه يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

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وحيث تقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة، وتحتوي على أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات؛ مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية وتضم أيضا على كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين السادة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

وتسعى الهيئة جاهدة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحوال الجوية سرعة مسير القطارات سوء الأحوال الجوية

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