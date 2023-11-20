قافلة طبية لـ "حياة كريمة" بقرية حماد بمركز كفر البطيخ بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الكشف الطبي على المرضى بالقافلة، فيتو

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ خلال يوم الجمعة، وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر الجاري، حيث تردد عليها ١٠٤٦ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٩ حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ ٤ حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٧٢ تحليل معملى وفحص ١٩ حالة بالأشعة و٣١حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١١٢ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٤٨ مواطنا على مدار اليومين..

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