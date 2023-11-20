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ثقافة وفنون

أحمد كامل: "لو عملت أغنية لفلسطين هابقي منافق وبطل من ورق"

أحمد كامل، فيتو
أحمد كامل، فيتو

رد المطرب أحمد كامل على أحد المتابعين لديه على إنستجرام طلب منه أنه يغني أغنية لفلسطين.

وقال أحمد كامل: "مفيش حد هيستفيد من دا غيري أنا هكسب من الأغنية شهرة وفلوس هابقي في عيون الناس بطل عملت أغنية جميلة.

 بطل من ورق

وأضاف أحمد كامل من خلال خاصية الإستوري: “بس الحقيقة في نظري هابقى بطل من ورق ومنافق، الأغنية هتتغني بالعربي، مين هيستفيد منها؟!.. هعرف العرب حاجة هما أصلا عارفينها! طب هل الحرب هتخلص؟”.

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وتابع: "أنا مش شايف إن ليا دور في وقت زي دا الآن إني أكون مواطن مصري فقط لا غير.. لكن الناس هتفضل تباد الأرض هتفضل مسروقة.

واستمر المطرب أحمد كامل في دعم القضية الفلسطينية، وذلك بعد المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الوحشية، والاعتداءات اللاإنسانية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد كامل يدعم القضية الفلسطينية 

وقال أحمد كامل من خلال موقع “فيس بوك”: “مسلمين عرب، موحدين بالله عز وجل.. رسولهم رسولي، سيدنا محمد أشرف الخلق، وتارهم تاري ودمهم دمي وقضيتهم قضيتي، بس لما ييجي اليوم مش هسامح ولا هرحم، العين بالعين والسن بالسن، حتى لو مش قادر أعمل أي حاجة وقليل الحيلة، عمري ما هنسى ولا هستسلم ولا هفقد الأمل”.

واختتم حديثه بآية من القرآن الكريم، قائلا: ﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا یَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِینَ خَلَوۡا۟ مِن قَبۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَاۤءُ وَٱلضَّرَّاۤءُ وَزُلۡزِلُوا۟ حَتَّىٰ یَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَاۤ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِیب﴾.. صدق الله العظيم.

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