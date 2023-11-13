الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

المطرب أحمد كامل يدعم القضية الفلسطينية: "العين بالعين والسن بالسن"

المطرب أحمد كامل،
المطرب أحمد كامل، فيتو

المطرب أحمد كامل ، استمر المطرب أحمد كامل في دعم القضية الفلسطينية، وذلك بعد المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الوحشية، والاعتداءات اللاإنسانية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد كامل يدعم القضية الفلسطينية 

وقال أحمد كامل من خلال موقع “فيس بوك”: “مسلمين عرب، موحدين بالله عز وجل.. رسولهم رسولي، سيدنا محمد أشرف الخلق، وتارهم تاري ودمهم دمي وقضيتهم قضيتي، بس لما ييجي اليوم مش هسامح ولا هرحم، العين بالعين والسن بالسن، حتى لو مش قادر أعمل أي حاجة وقليل الحيلة، عمري ما هنسى ولا هستسلم ولا هفقد الأمل”.

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 واختتم حديثه بآية من القرآن الكريم، قائلا: ﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا یَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِینَ خَلَوۡا۟ مِن قَبۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَاۤءُ وَٱلضَّرَّاۤءُ وَزُلۡزِلُوا۟ حَتَّىٰ یَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَاۤ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِیب﴾.. صدق الله العظيم.

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