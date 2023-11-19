وصفة طبيعية لشعر صحي ولامع وخالي من العيوب

الشعر اللامع الصحى يضفى لمسة جمالية على صاحبته، وللأسف بسبب قلة العناية بالشعر وسوء التغذية، يتأثر مظهر الشعر كثيرا بشكل سلبي.

والشعر اللامع الصحى ليس صعب المنال، حيث يمكن الحصول عليه بما سهولة من خلال الإهتمام بالتغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

وصفة طبيعية لشعر لامع وصحي وخالى من العيوب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لشعر لامع وصحي وخالى من العيوب.

المكونات:-

2 ملعقة بذور الكتان

2 ملعقة نشاء

نصف كوب ماء

2 ملعقة زيت جوز الهند

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الطريقة:-

ننقع بذور الكتان فى الماء ونتركها ليلة كاملة.

وقال اليوم التالى نضعها فى الخلاط ونضيف لها النشاء ونشرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نسخن زيت جوز الهند على النار لمدة دقيقة ثم نضيف له خليط بذور الكتان والنشاء ونقلب جيدا على النار الهادئة حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد الخليط على فروة الرأس جيدا وندلكها لمدة 10 دقائق ثم نلف الشعر ونتركه لمدة ساعة ونصف.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لشعر لامع وصحي، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.