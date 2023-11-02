الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تضم أكبر جالية يهودية، الأرجنتين تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

مخيم جباليا، فيتو
مخيم جباليا، فيتو

أدانت الأرجنتين التي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، أمس الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

 

العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان "لا شيء يسوغ انتهاك القانون الإنساني الدولي"، ودعت أيضا في البيان إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم حركة "حماس".

 

قطع بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

ويأتي هذا البيان بعد يوم من قطع بوليفيا المجاورة في أمريكا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل.


أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يرقى إلى جرائم حرب.

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مخيم جباليا للاجئين

وأوضحت المفوضية خلال بيان نشرته على موقع "إكس" أنه "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي تبين عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون تلك الهجمات غير متناسبة، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

 

اعترف وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، بإلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.


معركة غزة

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: معركتنا في غزة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيًّا، ونواصل إعادة تقييم إستراتيجيتنا أولًا بأول، زاعمًا أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت وإما الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها.
 

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على جباليا جريمة حرب

الاتحاد الأوروبي: عدد ضحايا قصف الاحتلال على مخيم جباليا مفزع

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