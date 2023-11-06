الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هيئة الاستشعار من البُعد تبحث أطر التعاون العلمي مع الأرجنتين

التعليم العالي،فيتو
التعليم العالي،فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم المختلفة في المجالات العلمية، مشيرًا لانعكاس ذلك على جودة وتطوير البحث العلمي، والتكامل مع الجهات الخارجية واكتساب المزيد من الخبرات العلمية.

التعليم العالي: الاستشعار من البُعد تبحث أطر التعاون العلمي مع الأرجنتين

 

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء،  خوسيه ألبيرتو فلوريس فلاسكو نائب رئيس البعثة لسفارة الأرجنتين في القاهرة والوفد المُرافق له؛ لبحث أطر التعاون المُشترك في تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد وتطبيقاتها لخدمة التنمية بما يُفيد مصلحة البلدين.

Advertisements

التعليم العالي 

وفي بداية اللقاء، أكد د. إسلام أبو المجد على عُمق العلاقات المصرية الأرجنتينية في مختلف المجالات، وعلي رأسها المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا على ضرورة العمل على توطيد هذه العلاقات بما يحقق المصالح المُشتركة للبلدين.

وأوضح د. أبوالمجد، أنه تم استعراض قدرات وإمكانات مصر والأرجنتين في مجال تكنولوجيات الفضاء والأقمار التي تم إطلاقها من قبل، وتناول أفكار صناعية لتصوير الأرض ونماذج للرصد والمراقبة لإتاحة معلومات تساهم في إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لتطبيقات هذه التكنولوجيات والاستشعار من البُعد في مجالات الزراعة والغذاء والمياه والمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والتغيرات المناخية، مضيفًا أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة تبادل الخبرات العلمية بين البلدين، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة لمراقبة الزراعات والتغيرات في استخدام الغطاء الأرضي والتغيرات المناخية، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة لشباب الباحثين.

ومن جانبه أكد خوسيه فلاسكو حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في ظل عمق العلاقات المصرية الأرجنتينية، وبما يعود بالنفع على البلدين في تحقيق التنمية المستدامة بشتى المجالات العلمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تنظيم "ويبينار" لتنظيم مناقشة بين خبراء من الأرجنتين وخبراء من الهيئة، لوضع الأطر الملائمة لتنفيذ مشروعات مشتركة لخدمة خطط التنمية بالبلدين.

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات التكنولوجية بالتوسع في الشراكة الدولية

أيمن عاشور يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين التعليم العالي والكلية الملكية للجراحين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي التغيرات المناخية الهيئة القومية للاستشعار الدكتور أيمن عاشور تغيرات المناخية تطوير البحث العلمى

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات التكنولوجية بالتوسع في الشراكة الدولية

التعليم: إطلاق مؤتمر قومي لتطوير منظومة المرحلة الثانوية

أيمن عاشور يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين التعليم العالي والكلية الملكية للجراحين

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد

موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

السيسي: رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة لم ندخر جهدا لدعم جنوب السودان

51 عامًا على عرض فيلم أنف وثلاث عيون.. أثار أزمة رقابية مدوية وأغضب إحسان عبد القدوس من توفيق الحكيم

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-11-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

6 نصائح من جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

المزيد
الجريدة الرسمية