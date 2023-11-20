عصام كامل يوجه رسالة للحكام العرب، ويحذر أمريكا من انتشار التطرف بسبب مذابح غزة (فيديو)

طوفان الأقصى، وجه الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، رسالة للحكام العرب والغرب، قائلا: "عندما تتحدثون عن خروج الرهائن والأسرى الإسرائيليين من غزة يجب أن يكون المرادف الآخر لها هو خروج المعتقلين الفلسطينيين من سجون الكيان المحتل وعددهم 10 آلاف معتقل".

الرهائن الإسرائيليون ونسيان المعتقلين الفلسطينيين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي": "من العيب وغير المقبول إعطاء أهمية للرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية واعتبار المعتقلين الفلسطينيين في سجون المحتل وكأنهم عدد في الليمون".

Advertisements

تحذير لأمريكا من انتشار التطرف بسبب جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

وتابع: "ملامح الجريمة في غزة لا تخطئها العين، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنها بما فيها مرتكبي هذه المذابح، عندما يخرج شخص من الكيان المحتل بأنه لا ماء ولا طعام ولا وقود لأهالي غزة هو يعلن نفسه أحد مجرمي الحرب، وما يحدث في غزة أمر مهيب ونصاب بإرهاق نفسي شديد من مشاهدة المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، أنا بصفتي مواطن طبيعي يدعو للسلام والحوار في لحظة من اللحظات أمام هذه المشاهد، أحسني وكأنني أريد أن أصبح إرهابيا، من خسائر أمريكا إذا كانت تحارب الإرهاب والتطرف فما يحدث من مشاهد سيصنع تطرفا كثيرا قد لا نرى ثماره الآن، وفي أي عاصمة عربية ستكون الآراء بأن أمريكا هي البلد الداعم للقتل وتمول الحرب وأخذت أسلحة محرمة ووافقت على إلقاء 3 قنابل نووية على غزة".



دعم المقاومة الفلسطينية

ولفت: "أمريكا وهي تحرك أساطيلها ليس لتهديد غزة فقط، وإنما لإيقاف أي مناصر لغزة والاستفراد بالعزل في هذه البقعة البريئة، والمقاومة الفلسطينية لابد أن تستكمل طريقها في المقاومة ولابد أن ندعمهم في مقاومة العدو".

اقرأ أيضا:

ويسألونك عن الحليف

جرائم أمريكا وعصابات الصهيونية

وفي مقال الكاتب الصحفي عصام كامل بموقع “فيتو” يقول: طائرات وقنابل ومدافع أمريكا كانت ولا تزال آثارها في بقاع العراق الأبي دون جريمة يرتكبها العراقيون إلا وقوفهم إلى جوار الحق الفلسطيني، وتواصلا مع ماضي أمريكا الدموي في بلادنا وبلاد غيرنا تصل حاملات الطائرات إلى مياهنا ومعها كل صنوف القتل من أجل حماية الاحتلال من 1500 مقاتل.

بوارج أمريكا وأساطيلها وطائرات تقبع هنا على شواطئنا لتنفرد عصابات الصهيونية بشعب أعزل وتطلق كل أدواتها الدفاعية لإسقاط صواريخ الدعم اللبنانية والعراقية واليمنية للدفاع عن هذا الشعب الأعزل، أمريكا تمد تل أبيب بقنابل محرمة دوليا لتمعن فى قتل أطفال بلا مأوى.

أمريكا تدير حربا تمنع فيها المقاومة من كل مكان دفاعا عن كيان مغتصب ضد حلفائها الاستراتيجيين، أي حلف هذا الذي يمنعك من الدفاع عن مقدساتك، عن حرمة دم الأطفال، عن طعام لنساء وشيوخ وصبية بلا مأوى ولا علاج ولا طعام، أمريكا تمنع وصول الماء إلى أشقاء حلفائها فى غزة.

أي حلف هذا الذي يرددونه كل يوم وليلة، وأي تحالف هذا الذى يحول بينك وبين أخيك في الدم والمعتقد والهوية، وقبل هذا وذاك في الإنسانية.. عن أي حلف يتحدثون، وهل عقمت بلادنا العربية عن ولادة موقف يغير الحليف بحليف إذا كنا لا نستطيع العيش دون حليف.

في الوقت الذي تخرج فيها أمريكا من الإنسانية كلها بخروج آلاف المتظاهرين في ولاياتها لا تزال تتجول في عواصم العالم العربي باعتبارنا حلفاء استراتيجيين، وفي الوقت الذى ينتفض فيه أحرار العالم تمنع المظاهرات ضد أمريكا والكيان المحتل في عديد من العواصم العربية.



عن أي خزي تتحدثون؟ وعن أي نصرة تتكلمون؟ وبأي عقل يصبح القاتل وسيطا في السلام ووسيطا في المفاوضات ووسيطا يقتل بدم بارد ويقول وزير خارجيته إنه جاء إلينا باعتباره يهوديا، ويقول رئيسه إنه صهيونى وإن لم يكن صهيونيا فإنه سيصبح صهيونيا.