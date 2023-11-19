صربيا تصعد رسميا لنهائيات يورو 2024

تأهل منتخب صربيا لبطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024” رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدفين في عقر داره أمام بلغاريا.

تأهل صربيا لليورو

واستفادت صربيا من سقوط منتخب مونتينيجرو، على يد المجر بنتيجة (3-1)، وذلك في مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب الصربي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بالهدف الذي سجله مدافعه ميلوش فيلكوفيتش في الدقيقة 17.

ولكن انتفض المنتخب البلغاري في الشوط الثاني، رغم خروجه من سباق التأهل، وسجل هدفين قلب بهما الطاولة على أصحاب الأرض عن طريق جورجي روسيف وكيريال دوسبودوف في الدقيقتين 59 و69 على الترتيب.

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تدارك لاعبو المنتخب الصربي الموقف، وسجلوا هدف التعادل الذي كان كافيا لتأكيد التأهل في الدقيقة 82 بفضل سرديان بابيتش.

المنتخب المجري أنهى التصفيات في الصدارة بـ18 نقطة، تليه صربيا بـ14 نقطة، فيما توقف رصيد مونتينيجرو عند 11 نقطة في المركز الثالث، ويتبخر حلمها في التأهل للمرة الأولى منذ انفصالها عن صربيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الصربي لليورو منذ انفصاله عن يوغوسلافيا، حيث كان ظهوره الأخير قبل 23 عاما في النسخة التي استضافتها بلجيكا وهولندا في بداية الألفية الثانية.

وانضم المنتخب الصربي لزمرة المنتخبات التي حجزت بالفعل بطاقة السفر إلى ألمانيا وهي: بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك وهولندا ورومانيا، وسويسرا.