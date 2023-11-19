الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

صربيا تصعد رسميا لنهائيات يورو 2024

صربيا، فيتو
صربيا، فيتو

تأهل منتخب صربيا لبطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024” رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدفين في عقر داره أمام بلغاريا.

تأهل صربيا لليورو

واستفادت صربيا من سقوط منتخب مونتينيجرو، على يد المجر بنتيجة (3-1)، وذلك في مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب الصربي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بالهدف الذي سجله مدافعه ميلوش فيلكوفيتش في الدقيقة 17.

ولكن انتفض المنتخب البلغاري في الشوط الثاني، رغم خروجه من سباق التأهل، وسجل هدفين قلب بهما الطاولة على أصحاب الأرض عن طريق جورجي روسيف وكيريال دوسبودوف في الدقيقتين 59 و69 على الترتيب.

Advertisements

تدارك لاعبو المنتخب الصربي الموقف، وسجلوا هدف التعادل الذي كان كافيا لتأكيد التأهل في الدقيقة 82 بفضل سرديان بابيتش.

 المنتخب المجري أنهى التصفيات في الصدارة بـ18 نقطة، تليه صربيا بـ14 نقطة، فيما توقف رصيد مونتينيجرو عند 11 نقطة في المركز الثالث، ويتبخر حلمها في التأهل للمرة الأولى منذ انفصالها عن صربيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الصربي لليورو منذ انفصاله عن يوغوسلافيا، حيث كان ظهوره الأخير قبل 23 عاما في النسخة التي استضافتها بلجيكا وهولندا في بداية الألفية الثانية.

وانضم المنتخب الصربي لزمرة المنتخبات التي حجزت بالفعل بطاقة السفر إلى ألمانيا وهي: بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك وهولندا ورومانيا، وسويسرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

صربيا منتخب صربيا بلغاريا يورو 2024 المجر

مواد متعلقة

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك سيراليون

منتخب مصر يتعادل سلبيا مع سيراليون بعد 15 دقيقة

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية