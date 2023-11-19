سعر جرام الذهب الآن، اتجاه المؤشر العالمي للمعدن الأصفر مساء اليوم الأحد 19-11-2023

سعر جرام الذهب ، هل انخفض سعر جرام الذهب ؟ يمكن القول إن سعر جرام الذهب مستقر الآن خلال حركة التعاملات ، كما أن الفترة الماضية كان سبب الصعود هو ارتفاع المؤشر العالمي باعتباره أحد العوامل الثلاثة المهمة المتحكمة في أسعار المعدن الأصفر، ولكن هذه المرة السبب ارتفاع معدلات الطلب، ما أحدث القفزة الحالية في السعر.

مؤشر الذهب، فيتو

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3102 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

Advertisements

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنا.

اقرأ التالى: ماذا تعرف عن البورصة العقارية؟ والهدف من تأسيسها وكيفية إحداث حراك في سوق المال

مؤشر الذهب، فيتو

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1980 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

الذهب، فيتو

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب

هناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية.

نرشح لك: البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

مؤشرات الذهب ، فيتو

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 1980 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

نرشح لك: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

مؤشرات الذهب، فيتو