الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

التقلبات الجوية،فيتو
التقلبات الجوية،فيتو

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

نصائح للحماية من التقلبات الجوية


ونصح مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشـعـب الهوائية بضرورة اتباع هذه التعليمات منها:

١- تجنب الخروج من المنـزل إلا في حـالات الضرورة

٢- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابيـة تجنبا لدخـول الأتربــة إلى الشعب الهوائيــة
 

٣- الجلوس في الأماكن جيدة التهويـة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

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٤- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليـوم لتحسين تدفق الـدم إلى الرئتيـ ـن

٥- الاهتمام بنظافة أرضيـات المنـزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

٦-تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشــادات الطبيب

٧- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعا أو استشر الطبيب المختص
 

 

كانت وزارة الصحة كشفت عن أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد والذي يتعرض له مرضى الجيوب الأنفية تزامنا مع تقلبات الجو.

اعراض التهاب الجيوب الأنفية 

 

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية تشمل:
١-الصداع 
٢-ألم بالوجه 
٣-التعب والسعال 
٤-ضغط الأذن أو الامتلاء 
٥-احتقان أو انسداد بالأنف 
٦-صعوبة أو عدم القدرة على الشم 
٧-ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة 
٨- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء 

 

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

٢- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

٣- شرب كمية كافية من المياه يوميا.

٤- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

٥- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

 

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