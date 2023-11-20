يوم المنتخبات الوطنية لكرة القدم.. منتخب مصر يواصل النجاح.. والناشئات يكتسحن الكونغو.. والتعثر الوحيد لشباب 2005

شهد أمس الأحد، عددا من المباريات للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، بمختلف أعمارها ومنافساتها، في ظل الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.. وتستعرض فيتو نتائج مباريات المنتخبات المصرية لكرة القدم التي أقيمت اليوم في محتلف المنافسات القارية.

Advertisements

المنتخب الأول يواصل نجاحاته تحت قيادة فيتوريا

البداية مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي واصل تألقه ونجاحاته تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي نجح في إعادة الهيبة والكبرياء للفراعنة منذ توليه المهمة، حيث نجح الخواجة في قيادة الفريق للتأهل لبطولة أمم إفريقيا من الباب العالي بعد تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكان 2024 المقرر انطلاقها في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

فيتوريا قاد منتخب مصر أيضا في تحقيق نتائج جيدة أمام منتخبات كبيرة، حيث فاز على بلجيكا وديا قبل مونديال 2022 بقطر، كما تعادل مع الجزائر الشهر الماضي في الإمارات رغم خوض 60 دقيقة كاملة في المباراة بعشرة لاعبين، ولم يخسر منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا إلا مباراة واحدة أمام منتخب تونس في لقاء ودي أقيم بالقاهرة في سبتمبر الماضي في غياب لاعبي الأهلي الدوليين.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات المونديال، فيتو

تصدر المجموعة الأول بتصفيات المونديال

التقى منتخب مصر أمس الأحد نظيره منتخب سيراليون، على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على منتخب سيراليون المزعج بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى منفردا، بعد أن كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بنصف دستة أهداف، وحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه في المباراتين، ولم يتلقَ خلالهما أى أهداف.

منتخب الناشئات للكرة النسائية، فيتو

منتخب الناشئات يكتسح الكونغو

وفاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عامًا بستة أهداف علي الكونغو برازافيل بلقاء المنتخبين على ستاد الإسكندرية الدولي، والذي أقيم ضمن إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "كولومبيا 2024" والمقرر لها العام القادم في كولومبيا.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور الأخير من التصفيات ويضرب موعدا مع منتخب الكاميرون لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما في الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية المقرر لها "كولومبيا 2024".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو على ملعب ألفونس ماسيميا ديبات عصر الجمعة الماضي التعادل الإيجابي 1-1 بهدفي دانا كريم نده ومابویا بولین.

منتخب الشباب يصدم المصريين

وتلقى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 هزيمة قاسية أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

منتخب مصر ظهر مفككا وضعيفا أغلب فترات المباراة، وقدم أداءً عشوائيا، كما غابت الروح عن اللاعبين باستثناء الدقائق العشر الأخيرة، التي سجل خلالهما هدفين، وأضاع لاعبو تونس فرص مؤكدة بالجملة كانت كفيلة بفضيحة كروية لمنتخب الشباب في بداية مشواره ولكن القدر كان رحيما بجهازه الفني ولاعبيه.

المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي يكتفي بالتدريبات

وواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات اليوم التي شهدت هطول الأمطار.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة فشل في توفير مباريات ودية للمنتخب الأولمبي خلال أجندة نوفمبر الجاري، بعد اعتذار منتخب أمريكا عن الحضور إلى القاهرة لخوض وديتين أمام منتخب مصر الأولمبي في التجمع الحالي.

إصابة حسام عبد المجيد بمعسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

إصابة حسام عبد المجيد

وشهد مران المنتخب الأولمبي أمس الأحد، إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجرى له د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي.. ورافق اللاعب لإجراء الأشعة كل من: د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.