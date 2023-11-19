تريزيجيه: لم أفكر في تسجيل هاتريك أمام سيراليون وفوز منتخب مصر الأهم

منتخب مصر، قال محمود تريزيجيه جناح منتخب مصر الأول لكرة القدم، صاحب هدفي فوز الفراعنة على سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، إن لاعبي الفريق كلهم كانوا رجالة بعد رحلة سفر طويلة استمرت قرابة 8 ساعات.

أضاف تريزيجيه: خضنا المباراة على نجيل صناعي وفي جو حار جدا ورطوبة عالية.

وتابع تريزيجيه: إن شاء الله تكون بداية قوية ودفعة لمواصلة المشوار إلى المونديال.

وأكمل تريزيجيه: كان هدفنا الحصول على ال3 نقاط قبل الحضور إلى ليبيريا والفترة المقبلة سنتفرغ للمشاركة والمنافسة على بطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

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واختتم تريزيجيه: “مفكرتش في الهاتريك مطلقا أثناء المباراة، وكل همي كان الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة”.

منتخب مصر يضرب سيراليون بثنائية نظيفة

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

مباراة مصر وسيراليون، فيتو

أحداث المباراة

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدفا ثالثا عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل مواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

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بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب انضباطية وعدم التزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.