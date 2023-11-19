موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين بتصفيات كأس العالم والفريقين المنافسين

منتخب مصر، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب سيراليون، بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز بأول مباراتين له في التصفيات على حساب جيبوتي 6-0 وعلى سيراليون 2-0

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موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين بتصفيات المونديال

وينتظر منتخب مصر مواجهتين من العيار الثقيل في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي في الجولة الثالثة مع منتخب بوركينافاسو بالقاهرة، أما منافس مصر في الجولة الرابعة فهو منتخب غينيا بيساو، ولكن المباراة ستكون على ملعب المنتخب الغيني.

منتخبا بوركينافاسو وغينيا بيساو هما المنافسين الأقوى لمنتخب مصر على بطاقة التأهل لمونديال 2026، لذلك يجب أن يحقق الفراعنة نتيجة إيجابية أمامهما في الجولتين المقبلتين، ليقضي مبكرا على أمالهما في المنافسة على بطاقة المونديال ويبعدهما عن المنافسة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024 موعدا لإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد، واكتفى روي فيتوريا بخوض الفريق مرانا وحيدا على الأراضي الليبيرية، نظرا لضيق الوقت بين المباراة الأولى أمام جيبوتي ومباراة اليوم أمام سيراليون.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة المصرية في ليبيريا.

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.