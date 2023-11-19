الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

حرب بلا خطة، الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة القضاء على حماس

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، زعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الكشف عن نفق أسفل مستشفى الشفاء في غزة اليوم.

 

كشف البنى التحتية لحماس

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: قواتنا تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة، ونعمل علي كشف البنى التحتية لحركة حماس.
 

مخطوفون إسرائيليون في مستشفى الشفاء

وادعى متحدث جيش الاحتلال: عثرنا علي مواد مصورة تثبت وصول مخطوفين إسرائيليين إلي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر.
 

سيارات عسكرية إسرائيلية بمستشفى الشفاء

وتابع زاعما بعد عرض عددً من الصور علي الهواء: عناصر حماس أحضروا أسرى بسيارات عسكرية إسرائيلية الي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر الماضي. 
 

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المجندة الإسرائيلية

وادعى: أن مجندة محتجزة بالقرب من مستشفى الشفاء قتلت علي يد حماس وليس بغارة إسرائيلية، والتشريح للمجندة أكد أنها لم تقتل جراء هجماتنا.

 

قدرة حماس

وأكد: أن تفكيك قدرة حركة حماس لا يزال يحتاج إلى وقت.

 

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جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق تحت مستشفى الشفاء (فيديو)

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أمس السبت، الضوء على تقرير يفيد بفشل إسرائيل عبر مقاطع وتسجيلات الفيديو، التي قدمتها حتى الآن في إثبات روايتها، المتمثلة بأن حركة حماس الفلسطينية تستخدم مجمع دار الشفاء الطبي، في قطاع غزة، لقيادة العمليات ضد إسرائيل.


فشل إسرائيل في إدانة حماس
 

وقالت الصحيفة إن  قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلت، قبل استيلائها على المجمع الطبي، جهودًا حثيثة لتصوير المجمع على أنه مركز تستخدمه حركة حماس لقيادة عملياتها ضد إسرائيل، لكن الأدلة المقدمة حتى اللحظة، لا تثبت ذلك.

وبينت أن مقاطع الفيديو، التي بثها جيش  الاحتلال الإسرائيلي تظهر فقط مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، أغلبها بنادق هجومية تم التقاطها من المجمع الطبي الكبير.

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