4 خدمات يحصل عليها المسافر من حجز استراحة رجال الأعمال بالمطار

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران استراحات ركاب درجة رجال الأعمال وحاملي بطاقات المسافر الدائم الذهبية للشركات أعضاء تحالف ستار.



يوجد ٦ استراحات منفصلة بصالات السفر في كل استراحة مناطق مختلفة تحقق تنوع الخصوصية للراكب المسافر منفردا أو بصحبة شخص آخر أو مجموعة أشخاص.



كما توجد مناطق الجلوس لتخصيص منطقة ترفيهية ومناطق للقراءة وأخرى للعمل بكل استراحة، بالإضافة إلى المأكولات وشبكة الإنترنت وإنهاء إجراءات الوصول.



ويتم دفع رسوم الاستراحة وقت الوصول أو السفر كاش أو فيزا داخل المطار.



وجدير بالذكر أن مصر للطيران تضم أيضا استراحة الجون وهي الاستراحة السادسة في مطار القاهرة وتعتزم الخدمات الجوية التوسع في مطارات برج العرب والغردقة وذلك لما تمتلكه الشركة من خبرة طويلة في خدمة استراحات رجال الأعمال بأعلى معايير الخدمة الفندقية وجودة المنتجات.

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معرض Dubai Airshow 2023

وفي سياق آخر، شاركت مصر للطيران بوفد يضم قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركة الصيانة والأعمال الفنية وشركة الخدمات الأرضية وشركة الخطوط وأكاديمية التدريب في العديد من الاجتماعات مع شركات مصنعى الطائرات وإيجار الطائرات ومصنعى المحركات ومقدمى الخدمات الأرضية ومسوقي ووكلاء رحلات الطيران العارض وشركات تكنولوجيا التدريب لبحث سبل التعاون المختلفة بين مصر للطيران وتلك الشركات، وذلك على مدار فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 والذي أقيم خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجارى.

معرض دبي للطيران

والتقى قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران بشركات الإيجار العالمية ومنها شركة Avilease وSky lease وSMBC وCDB وMacquarie وBOD Aviation لبحث أوجه التعاون مع تلك الشركات فى ضوء خطة مصر للطيران لإحلال وتجديد أسطولها الجوى، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات المصنعة للمحركات ومنها Rolls-Royce وGE وCFM

لمناقشة آليات تنفيذ العقود المبرمة لتقديم صيانة المحركات لعدد من طائرات مصر للطيران، ودراسة توقيع عقود جديدة لتقديم رعاية شاملة فى ضوء إنضمام الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها مصر للطيران مؤخرًا من طراز A350-900 وB737-8 max، بالإضافة إلى عقد إجتماع مع شركة Collins لمناقشة مشروع إحلال وتجديد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات الشركة من طراز B737-800 فضلًا عن مقاعد درجة رجال الأعمال من طراز A350 -900.

تزويد أكاديمية مصر للطيران بأحدث أجهزة الطيران التمثيلي

كما التقى قطاع التخطيط وأكاديمية مصر للطيران للتدريب بكلٍ من CAF وL3 Harris وFlight safety لدراسة إمكانية التعاون لتزويد أكاديمية مصر للطيران بأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من الطرازات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك بين الأكاديمية وتلك الشركات في مجالات التدريب والتكنولوجيا.

وعقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب أيضا عدة إجتماعات مع مجموعة من الشركات الرائدة فى التكنولوجيا لمناقشة أوجه التعاون في مجالات متعددة، ومنها استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي virtual reality في مجال التدريب وخاصة تدريب مستخدمي المعدات الأرضية ومنها شركة FlyBy وشركة Unigine البولندية وشركة Vive وشركة Leaders بهذا الخصوص، بالإضافة إلى شركة Aviotek بشأن تقديم خدمات في مجال تطبيق نظام إلكتروني TMS، وذلك في إطار رؤية التحول الرقمي التى تنتهجها الأكاديمية، وكذلك تم عقد لقاءات في مجال تبادل الخدمات التدريبية مع شركة Latitude وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وشركة FAIR وشركة ASE Group، هذا إلي جانب عقد إجتماع مع شركة AIRBUS لمناقشة سبل التعاون في مجالات الصيانة والتدريب.