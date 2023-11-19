الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران وإيكاو لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري

وزارة الطيران،فيتو
وزارة الطيران،فيتو

 استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اليوم، خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران و"إيكاو" لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري

ويأتي ذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة والشراكة الفعالة بين وزارة الطيران المدنى ممثلة في سلطة الطيران المدني المصرية والمنظمة الدولية للطيران المدنى"إيكاو" في كافة مجالات النقل الجوي لدعم التعاون الإقليمى والدولى. 

Advertisements

وقد رحب وزير الطيران المدني في بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام على استضافة  جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)؛ مؤكدًا على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وزير الطيران:  نقدر جهود الإيكاو الداعمة لمصر في النهوض بمجال النقل الجوي إقليميا وعالميًا 

وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو..

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوي المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك  لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامي المتزايد في حجم الطلب على التشغيل ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني.

حضر مراسم  توقيع الاتفاق كل من الطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدني  (الإيكاو) والسيد  Jorge Antonio مدير مكتب تطوير القدرات والتنفيذ بالمنظمة، ومحمد رحمه مدير عام مكتب النقل الجوي بالإيكاو ومحمد أبو بكر فارع  المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالإيكاو..

ومن جانب الوزارة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير.

وفي هذا السياق؛ أكد وزير الطيران على أهمية استفادة سلطة الطيران المدني المصري بالاستشاريين من قبل الإيكاو بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوي المصري، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلا عن الدور الهام والجهود البارزة التي تبذلها الإيكاو من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات؛ موضحًا أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية..

ومن جانبه أعرب  خوان كارلوس سالازار عن سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التي لمسها منذ وصوله إلى مصر، مؤكدًا أن اتفاق التعاون يعد فرصة هامة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوي المصري..

كما أكد سالازار عن تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصري خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث في كافة مجالات الطيران المدنى؛ لافتا أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو في مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى؛ وبخاصة  الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العالية  لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة؛ مضيفًا نحن سعداء بتواجد المكتب الإقليمي في مصر لاستكمال ومواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء والنهوض بكافة مجالات صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.


هذا وقد أشاد وفد منظمة الايكاو بروعه وعراقة الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال الاحتفال بمناسبة مرور ٧٠ عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة. 


جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول المؤسِسة التى وقعت على اتفاقية شيكاغو  وعضو بمجلس الإيكاو منذ إنشائه، كما استضافت مصر المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام١٩٥٣، هذا ويعمل بالمنظمة أول مصرى وعربى وافريقي يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوى بالإيكاو وكذلك فى منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.

4 خدمات مجانية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء صناعة النقل الجوي حول العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي العاصمة الإدارية الجديدة الفريق محمد عباس حلمي المنظمة الدولية سلطة الطيران سلطة الطيران المدني قطاع النقل قطاع النقل الجوي

مواد متعلقة

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية

4 خدمات مجانية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

حرب بلا خطة، الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة القضاء على حماس

CNN توجه ضربة قوية لمصداقية الرواية الإسرائيلية في العدوان على غزة وتفضح الاحتلال

شرطة الاحتلال ترد على تقارير مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية