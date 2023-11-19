توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران وإيكاو لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اليوم، خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران و"إيكاو" لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري

ويأتي ذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة والشراكة الفعالة بين وزارة الطيران المدنى ممثلة في سلطة الطيران المدني المصرية والمنظمة الدولية للطيران المدنى"إيكاو" في كافة مجالات النقل الجوي لدعم التعاون الإقليمى والدولى.

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وقد رحب وزير الطيران المدني في بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام على استضافة جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)؛ مؤكدًا على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وزير الطيران: نقدر جهود الإيكاو الداعمة لمصر في النهوض بمجال النقل الجوي إقليميا وعالميًا

وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو..

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوي المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامي المتزايد في حجم الطلب على التشغيل ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني.

حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والسيد Jorge Antonio مدير مكتب تطوير القدرات والتنفيذ بالمنظمة، ومحمد رحمه مدير عام مكتب النقل الجوي بالإيكاو ومحمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالإيكاو..

ومن جانب الوزارة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير.

وفي هذا السياق؛ أكد وزير الطيران على أهمية استفادة سلطة الطيران المدني المصري بالاستشاريين من قبل الإيكاو بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوي المصري، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلا عن الدور الهام والجهود البارزة التي تبذلها الإيكاو من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات؛ موضحًا أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية..

ومن جانبه أعرب خوان كارلوس سالازار عن سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٠ عام من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التي لمسها منذ وصوله إلى مصر، مؤكدًا أن اتفاق التعاون يعد فرصة هامة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوي المصري..

كما أكد سالازار عن تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصري خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث في كافة مجالات الطيران المدنى؛ لافتا أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو في مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى؛ وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العالية لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة؛ مضيفًا نحن سعداء بتواجد المكتب الإقليمي في مصر لاستكمال ومواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء والنهوض بكافة مجالات صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.



هذا وقد أشاد وفد منظمة الايكاو بروعه وعراقة الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال الاحتفال بمناسبة مرور ٧٠ عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة.



جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول المؤسِسة التى وقعت على اتفاقية شيكاغو وعضو بمجلس الإيكاو منذ إنشائه، كما استضافت مصر المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام١٩٥٣، هذا ويعمل بالمنظمة أول مصرى وعربى وافريقي يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوى بالإيكاو وكذلك فى منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.